В Прикамье кассир похищал деньги клиентов, фотографируя карту при оплате

В городе Верещагино Пермского края сотрудниками полиции задержан иностранный гражданин, работающий продавцом-кассиром в одном из магазинов. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи № 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".

Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в декабре прошлого года от нескольких граждан в полицию поступили заявления о хищении денежных средств с их банковских карт. Было возбуждено уголовное дело. Проанализировав информацию, сотрудники полиции обратили внимание на тот факт, что все потерпевшие за последний месяц были покупателями одного магазина. Вскоре был задержан подозреваемый в совершении преступления, им оказался иностранный гражданин 1996 года рождения. После предъявления обвинения он дал признательные показания.

Как оказалось, продавец, принимая оплату по банковским картам, тайно фотографировал их, а потом, используя нанесенные на них данные, похищал денежные средства покупателей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому в совершении преступления грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Напоминаем, что передавать банковские карты для совершения оплаты посторонним людям небезопасно. Информация, размещенная на платежных средствах, может стать ключом доступа к банковскому счету и размещенным на нем денежным средствам.