Новости

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет 13:13
Онищенко: 30 существующих препаратов способны победить новый коронавирус 13:06
На Кубани после ДТП загорелась "Газель" с пассажирами 13:00
Диетолог назвала "плюсы" и "минусы" самых популярных диет 13:00
В Подмосковье женщину убили на кладбище 12:57
В Крыму возродят геодинамический полигон 12:49
У старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева родилась дочь 12:46
В Москве школьницу госпитализировали после попадания мяча в голову 12:42
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус 12:42
В Приамурье откроют границу для вывоза российских туристов из Китая 12:41
Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС 12:36
Вышел трейлер сериала во вселенной Warhammer "Ангелы смерти" 12:35
Пушков: Надо закрепить роль Победы в преамбуле к Конституции 12:28
Трое приморцев обратились к врачам после поездок в КНР 12:27
В Коми охотник случайно подстрелил сам себя 12:16
В Прикамье пьяная многодетная мать избила полицейского 12:13
Максим Емельянычев привез в Москву коллектив из Нижнего Новгорода 12:12
Ценному лесу возле замка Аллы Пугачевой и Галкина грозят вырубкой 12:10
Полиция не обнаружила бомбу на рейсе Хабаровск-Москва 12:10
Hyundai готовит к премьере кроссовер размером с Daewoo Matiz 12:06
Путин поручил отметить юбилей со дня рождения Рахманинова 12:05
В Краснодаре исследуют анализы заболевшего пассажира из Китая 12:04
На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей 11:56
Ольга Бузова выходит замуж за 26-летнего блогера 11:55
В Югре участники конфликта со стрельбой разгромили кафе 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
27.01.2020 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье пьяная многодетная мать избила полицейского

Текст: Константин Бахарев

В Прикамье 36-летняя жительница Березников избила старшего инспектора по делам несовершеннолетних, за что попала под суд. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

Фото: iStock
На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тыс рублей

За избиение сотрудника полиции женщина ответит по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Как выяснили следователи, старший инспектор ОДН Березниковского отдела внутренних дел пришла к матери пятерых детей, чтобы сообщить об изъятии несовершеннолетних и передаче их в службу опеки.

В день происшествия, женщина спала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире были посторонние люди. Старший инспектор выставила их за дверь, разбудила женщину и сообщила ей, что детей у нее заберут. В ответ мать набросилась на сотрудницу полиции и нанесла ей несколько ударов по лицу и телу. После этого нападавшую привлекли к уголовной ответственности. Сейчас дело передано в суд и ей грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Дети из семьи были изъяты и сейчас находятся в приемных семьях. Агрессивная мать может быть лишена родительских прав.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Полиция не обнаружила бомбу на рейсе Хабаровск-Москва
Полицейские нашли мать брошенных в Шереметьево детей
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Mail.ru обрушился по всей России и в других странах
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов