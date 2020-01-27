В Прикамье пьяная многодетная мать избила полицейского

В Прикамье 36-летняя жительница Березников избила старшего инспектора по делам несовершеннолетних, за что попала под суд. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

За избиение сотрудника полиции женщина ответит по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Как выяснили следователи, старший инспектор ОДН Березниковского отдела внутренних дел пришла к матери пятерых детей, чтобы сообщить об изъятии несовершеннолетних и передаче их в службу опеки.

В день происшествия, женщина спала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире были посторонние люди. Старший инспектор выставила их за дверь, разбудила женщину и сообщила ей, что детей у нее заберут. В ответ мать набросилась на сотрудницу полиции и нанесла ей несколько ударов по лицу и телу. После этого нападавшую привлекли к уголовной ответственности. Сейчас дело передано в суд и ей грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Дети из семьи были изъяты и сейчас находятся в приемных семьях. Агрессивная мать может быть лишена родительских прав.