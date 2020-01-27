На Алтае из-за снежных заносов в селах возник дефицит продуктов и воды

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе после обильных снегопадов. Как отметил спикер краевого парламента Александр Романенко, в южных районах края с некоторыми селами до сих пор нет транспортного сообщения, затруднена доставка продуктов питания.

По словам Александра Романенко, даже в Змеиногорске ощущается нехватка продовольствия. Продукты доставляются сюда из Горняка по единственной дороге, которая на данный момент открыта - Змеиногорск - Горняк. Подвоз из Барнаула и Рубцовска затруднен. В Змеиногорском районе шесть сел остаются отрезанными от внешнего мира из-за не расчищенных дорог. В двух селах есть проблемы с водоснабжением.

"К расчистке дорог привлечены все возможные технические средства, в том числе тяжелая военная техника. Но коридоры, которые пробила техника снова заметает снегом. Подобная картина наблюдается в Чарышском, Кулундинском и других районах края", - подчеркнул он.

Председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов также рассказал, что техника зачастую не справляется с таким количеством снега. На трассе Приобское - Усть-Ануй - Ануйское участок на протяжении 35 километров забит снегом так, что даже тракторами его не сдвинуть. В некоторых селах также есть сугробы, которые не может убрать имеющаяся техника.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, депутаты взяли на контроль ситуацию с доставкой продуктов, медицинским обслуживанием, организацией школьного образования в районах, пострадавших от сильных снегопадов.

Напомним, что Алтайский край в январе 2020 уже дважды оказался в эпицентре сильных снегопадов и метелей, которые парализовали транспортное сообщения между городами и селами и создали ряд других инфраструктурных проблем в регионе. На 28-29 января синоптики вновь прогнозируют ухудшение погодных условий в Алтайском крае с усилением ветра до 20 метров в секунду и обильными снегопадами.