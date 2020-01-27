Следователи проверят действия врачей после гибели младенца на Алтае

Следственные органы Алтайского края инициировали доследственную проверку, чтобы выяснить причины гибели восьмимесячного ребенка из города Новоалтайска. Его мать пожаловалась в СМИ, что ее сын погиб в результате бездействия врачей.

- Проверка начата после того, как средства массовой информации сообщили о гибели ребенка в реанимации, - пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - При этом мать мальчика считает, что ребенок погиб из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, поскольку врачи отказывали им в госпитализации.

Журналистам женщина рассказала, что после выписки из инфекционного отделения барнаульской больницы ее ребенку на следующий день стало плохо. "Скорая" повезла его в ближайшую реанимацию в городскую больницу Новоалтайска, но там не приняли - отправили в инфекционку в Барнаул. Там тоже не приняли, потому что требовалась реанимация. В результате помощь мальчику оказали почти через три часа после вызова кареты скорой помощи.

По словам Людмилы Рязанцевой, следователям предстоит проверить эту информацию и оценить действия медиков - насколько оперативно была предоставлена квалифицированная помощь маленькому пациенту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.