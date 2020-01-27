В Кузбассе семья задохнулась при пожаре в многоэтажке

Тела трех человек обнаружили спасатели после ликвидации пожара в многоэтажном доме на улице Дружбы в Новокузнецке.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР по региону, по предварительным данным, 70-летний мужчина и состоявшая с ним в гражданском браке 69-летняя женщина, а также 46-летний сын последней несколько дней отмечали день рождения. Спиртное лилось рекой. Застолье продолжалось до тех пор, пока в ночь на понедельник соседи не почувствовали запах гари. Они вызвали спасателей, которые вскрыли двери квартиры и обнаружили там тела трех человек.

Предполагаемая причина возгорания, которое, по данным регионального ГУ МЧС, почти за полчаса ликвидировали тринадцать сотрудников и четыре единицы техники, - курение в постели. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются следователи.