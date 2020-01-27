На Мурманскую область надвигаются трескучие морозы

В ближайшие дни в Мурманской области сильно похолодает. С 29 по 30 января Кольской полуостров будет находиться в "холодной воздушной массе", сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (МУГМС).

- Местами в Мурманской области пройдет небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит от минус 17 до минус 22 градусов, в отдельных районах - от минус 25 до минус 33 градусов, - рассказала "РГ" главный синоптик Гидрометцентра МУГМС Наталия Алдарова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, информация о наступающем похолодании доведена для глав муниципалитетов.

Местные аварийно-спасательные службы готовы по мере необходимости развернуть на дорогах пункты обогрева, где водители получат возможность согреться и выпить горячего чая.

Сейчас в Мурманске минус 14 градусов.