В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий"

Судно "Святитель Иннокентий" стояло на ремонте у причала судоремонтного завода в Соломбале. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области

В Архангельске около 16.00 27 января загорелось судно "Святитель Иннокентий". Этот балкер стоит на ремонте у причала судоремонтного завода в Соломбале.

Как сообщает ГУ МЧС по Архангельской области, к прибытию пожарных горело помещение сухого трюма площадью 30 квадратных метров. Пожару был присвоен 2-ой - повышенный - номер сложности, затем его снизили до "1-бис". Пострадавших нет.

С огнем борются более 40 человек и 10 единиц техники. В трюме горят стеллажи и канаты. Пожарные заполняют пылающее помещение пеной, поскольку внутрь проникнуть невозможно.

По предварительным данным, возгорание началось в ходе огневых работ на судне.

Ранее у другого причала в том же районе Архангельска загорелось стоявшее на ремонте грузовое судно "Выборг". Пожар вскоре потушили, никто не пострадал.