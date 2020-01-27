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27.01.2020 12:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти возложили цветы к мемориалу, откуда начиналась Дорога жизни

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Возле братской могилы у деревни Кобона Ленинградской области прошло возложение цветов в память об освобождении Ленинграда от блокады. Это место знаковое, именно из местного порта в период навигации шла малая трасса до деревни Осиновец и отсюда же зимой по льду Ладожского озера отправлялись обозы с продовольствием в осажденный Ленинград.
Фото: Пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области Фото: Пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Как Петербург отмечает 76-ю годовщину полного снятия блокады

В возложении цветов приняли участие руководитель следственного управления Следственного комитета по Ленобласти Сергей Сазин, сотрудники ведомства, генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин, учащиеся Петербургской Академии СК РФ, представители регионального союза ветеранов следствия, ветераны Великой Отечественной войны, школьники.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области, Сергей Сазин на мероприятии отметил, что ведомство взяло шефство над братской могилой и будет следить за ее благоустройством. Кроме того, именно здесь, у деревни Кобона юные следователи будут принимать присягу.

Справка "РГ"

На карте Российской империи деревня Кобона появилась в начале XVIII века. Местные жители здесь в основном жили рыболовством. 23 ноября 1943 года из Кобоны в Ленинград успешно прошла первая колонна с продовольствием. В ней было 60 автомобилей. В самые страшные месяцы - зиму 1941-1942 годов через Кобону прошло не менее 360 тонн грузов. Через этот же населенный пункт вывозили эвакуированных из осажденного города. 

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Санкт-Петербург 76-летие прорыва блокады Ленинграда

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