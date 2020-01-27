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1 февраля 2020 г. 13:00
Общество
Текст: Вера Черенева
Родина - № 2(220)

Ужин на двоих

"Мама совсем голодная, мне отдает, а я ей..."
16-летний ленинградец Игорь Никитин жил с матерью в отдельной квартире по улице Эдисона на Петроградской стороне (ныне улица Яблочкова). Мать работала на электромеханическом заводе. Отец умер от туберкулеза, когда сыну было 12 лет. В мае 1941 года Игорь окончил восьмой класс.

В девятый он не пошел. По совету матери устроился на тот же завод фрезеровщиком. Это спасло Игорю жизнь: паек для рабочих был выше, чем для детей или иждивенцев.

Дневник Игоря Никитина хранится в Музее обороны и блокады Ленинграда. Выдержки из него публикуются впервые.

8 сентября 1941 года.

Над Ленинградом сомкнулось кольцо блокады. Но город обсуждает не это, а пожар на Бадаевских складах. Там хранилось несколько тысяч тонн муки и сахара. "...вижу бел.облако, потом черный дым - стало заволакивать все небо. Кончилась тревога без 10 минут 8, и я на трамвае поехал... Вдруг вижу горят в 3-х местах по-моему товарные склады...Бадаевские склады"*.

Там хранилось несколько тысяч тонн муки и сахара. Через два с половиной месяца Игорь с двумя друзьями приедут на Бадаевское пепелище. "Набрать ничего не удалось, немного привез патоки, отстоялась, грязь осела". С этой патокой Игорь с матерью еще долго пили чай. К тому моменту они уже прекрасно знали, что такое голод. Впервые это слово прозвучало в дневнике 13 ноября.

13 ноября.

Норма выдачи хлеба для рабочих уменьшалась до 300 граммов.

Фото: РИА Новости
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"Хлеба теперь 300, но масло животное больше не дают. Вот теперь будет голод. Лег спать пол 9, встал в 11. Ходили в кино "Человек из ресторана", застали тревогу и пришли потом все в убежище, мать меня ругала, что не пришел вовремя и не поели. Пришел пол 8-го, мама только вынула из печки горшочек и (он) разбился с едой, кашей рисовой. Ели с полу".

21 ноября.

Рабочих завода в столовой кормили "зелеными щами" - кипятком с несколькими капустными листьями. "Мама совсем голодает, мне отдает, а я ей, кой-как пока живём".

25 ноября.

Семейный ужин со щами на обойном клее. Его добавляли, чтобы хоть как-то загустить кипяток с листьями капусты.

"Мы ещё пока едим кой-чего, а другие уже редко едят, умирают. А у нас пока есть капустных листьев кило полтора и что другое, да ещё когда приношу со столовой поедим. А если бы я не приехал, то мама как бы тут: без дров, без пищи и одной".

30 ноября 1941.

"Люди, да и мы тоже хотели найти и убить кошку и съесть, но на улице их уже мало. Когда горит свет, как-то лучше. А когда не горит, сидишь при свечках в темноте с забитыми окнами без воздуха не проветривания - куда. Да, дурак был, что не ел все, что можно, а только вкусное, а сейчас только было бы все съел бы. Мама на работе с 8, придет в 5. В магазине ничего не достать..."

1 декабря.

Никитины впервые за много недель поели досыта. В гости пришел Ося, так Игорь называл отчима Иосифа Ковалевского. Ося принес дуранду - отходы от переработки муки. Подаренный жмых Никитины ели до 7 декабря.

14 декабря.

"У нас в доме умер с голода Погорельский Миша из 5го номера".

Страница блокадного дневника Игоря Никитина. Фото: из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Публикуется впервые.

19 декабря.

Никитины провели инвентаризацию своих продуктовых запасов.

Фото: Всеволод Тарасевич
Блокада Ленинграда на снимках Всеволода Тарасевича

"Что у нас есть на сегодняшний день дома из еды: маку гр 100, крупа овсян. 250 гр и риса 150 гр капусты немного какао гр 150 и то, что я могу принести из столовой. Ещё есть пачка кофэ. 500 гр подсл.масла и клей для обоев гр 400 и пачка клея для обоев, соли 2 кг, перец 2 пакета".

На следующий день он получил на работе два выговора: строгий и обычный. Первый за то, что опоздал на 10 минут на 12-часовую смену, второй - за сон на рабочем месте.

25 декабря.

Радостное событие: норма хлеба рабочим увеличена до 350 граммов. И сказочное рождественское событие: "Мы уже 20 дней не ели ничего сладкого, на рынке не купить за деньги, а в магазине по карточкам не дают, а так хочется сладкого, хотя бы одну конфетку взять с чаем для праздника Рождества и все в таком настроении. и все в таком настроении. Пошел в магазин и я увидел на прилавке брошенный картуз и случайно меня потянуло взять картуз в руки, и я нашел там конфетку "конек-горбунок" (соевая), у меня не было радости, я удивлялся. Рок, судьба, провидение или Бог мне посчастливилось для праздника РХ найти конфетку".

Обертка от конфеты, которую Игорь Никитин нашел 25 декабря 1941 года. Фото: из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Публикуется впервые.

31 декабря.

"Последний день 1941 года. Легли спать пораньше. Спим под двумя одеялами . И хочется есть, а ляжешь - не так хочется. Воды нет, окна все забиты, одна форточка. Ну ладно, с новым 1942 годом...и хочется есть...что будет через год если будем живы".

В начале января Игорь заболел. Мать с сыном доели последние щавелевые листья. Начались голодные обмороки. С 7 января Игорь не смог сам вести дневник. За него писала мама Антонина Анатольевна.

7 января 1942 года.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Вчера вечером ходила в церковь, как приятно мирно делается на душе, сегодня утром топила печку и поставила Игорю горчичник, ходила в столовую... Игорь не хочет есть, просит книжек или чего соленого, у него нет аппетита. О как тяжело это все переживать. Переживет ли он рождество. 5 ч вечера, а какое убийственное настроение...сегодня увидела себя в зеркало, уже начинает пухнуть лицо".

Антонина Анатольевна ищет любые способы спасти себя и сына.

25 января.

Мать обратила внимание на стоящее дома чучело лося. Когда-то на охоте лося подстрелил ее отец. Из копыт получилось четыре тарелки студня. Мать с сыном ели его несколько дней. Игорь стал выздоравливать. В дневник он снова пишет сам.

Шкурка мыши, вложенная в дневник Игоря Фото: из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Публикуется впервые.

6 февраля.

"Теперь и мы переходим на два раза в день есть, утром и вечером, днём хлеба кусочек. Мы все ещё пока до этого времени ели три раза".

11 февраля.

В Ленинграде повысили продуктовые нормы. Рабочим теперь выдают 500 граммов хлеба ежедневно, служащим - 400 граммов, иждивенцам - 300.

12 февраля.

Игоря начинают по линии райкома привлекать к погрузке тел погибших на кладбище. В первый день он получил 200-граммовый ломоть хлеба и 50 граммов водки. На кладбище ездил еще несколько раз.

28 февраля.

"Февраль прошел для нас хорошо".

Хлебная карточка Антонины Никитиной. Фото: из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Публикуется впервые.

1 марта.

"Пришел домой, с мамой выпили сладкого кипяточку, маме дал 1 кусок сухаря, она пила и поперхнулась и говорит, "что я пожалел сухаря", она этим меня обидела и я заплакал".

25 апреля.

"Встали пол 7го, сходили в булочную, сварили на примусе обед, поймали и съели крысу...съел хлеба 250 гр, а остальное отдал маме спрятать, чтобы не съесть, взял кусок хлеба с собой".

28 апреля.

"Мама получила 900 гр баранины...ел мясо сырое, жирную баранину..."

30 мая.

"Жизнь в гор. Ленина восстанавливается, восстанавливается и с продуктами. Всё-таки летом лучше, чем зимой".

2 июня.

Игорь вместе со своим другом Потемкиным пошел в кино, смотрели фильм "Свинарка и пастух".

Фото: Наталья Онищенко
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"После окончания фильма я ему отдал билеты, а он говорит, дал бы конфету. И мы уговорились, пожали руки, что если будем живы, то через год встретимся опять, или здесь, или где-нибудь и угостим друг друга".

Встреча друзей не состоялась. В январе 1943 года Игорь Никитин в возрасте 17 лет ушел на фронт. Был артиллеристом во 2-й ударной армии, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был ранен в ногу. Демобилизовался в 1945-м. Вернулся в Ленинград. На вокзале его ждала мама. Она выжила.

Подготовила Вера Черенева

Редакция журнала "Родина" благодарит заведующую научно-просветительским отделом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Юлию Буянову и руководителя пресс-службы музея Светлану Костышину за предоставленные материалы.

*Орфография и пунктуация Игоря Никитина сохранены.

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#Блокада Ленинграда
#Документы Победы