России не нужна своя история?

Обозреватели "Родины" и проекта VATNIKSTAN - о декабристах и фильме, который сняли о них
Оловорудное месторождение Бутугычаг открыл в 1936 году легендарный геолог Борис Флеров, а уже через год геологи зашли сюда со стороны Колымы вместе с заключенными. Добыча олова началась одновременно с разведкой. Объект был настолько важен, что название "Бутугычаг" появилось на карте СССР
Самый русский инструмент создал в 1886 году Василий Васильевич Андреев. На одном из своих концертов Андреев познакомил с ней императорскую семью - и имел колоссальный успех. Балалайка стремительно вошла в моду. И не выходит из нее по сей день
Реставрация храма-памятника, который построен в XIX веке над могилой погибших при взятии Казани воинов, продолжится в этом году
Вокзалы - главное украшение железных дорог в России - разрушают, а на их месте строят безликие постройки. Страна постепенно лишается целой страницы своей истории
Жители Заонежья стали свидетелями необычного природного явления
В Керчи открыт памятник святителю Никону Печерскому и князю Глебу Святославовичу, который в 1068 году совершил первый в истории промер Керченского пролива. Новый памятник символизирует историческое единство Крыма и России
Новое видео проекта "Родина" - VATNIKSTAN
Андрей Власов был одним из военачальников, которые отличились во время битвы за Москву в 1941-м. Но в 1942-м он был пленен и согласился сотрудничать с фашистами. В 1945-м выступил уже против них в чешской столице, а в 1946-м казнен в Москве