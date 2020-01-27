Россия передала Китаю второй полк зенитных систем С-400

Р

Россия завершила поставку в Китай второго полкового комплекта зенитных комплексов С-400 "Триумф". Акт приема-передачи техники был подписан в декабре 2019 года.

- В Китай морским транспортом прибыл второй полковой комплект С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов, - сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Поднебесная также получила боеприпасы к "Триумфу": более 120 новейших управляемых ракет двух типов. Вооружение и техника прибыли в китайский порт на нескольких судах. Первый транспорт отправился в Китай в июле 2019 года.

- С момента подписания акта приема-передачи начал действовать пункт контракта о 18-месячном гарантийном обслуживании поставленной техники, - отметил собеседник агентства.

Китай стал первым иностранным покупателем "Триумфов". Контракт на поставку двух полковых комплектов С-400 был заключен в 2015 году. Через три года первый полк зенитных комплексов прибыл в КНР. Во время испытаний китайскими военными "Триумф" двумя ракетами сбил две мишени на предельной дальности.