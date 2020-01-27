Россиянам рекомендовали отказаться даже от транзитных рейсов через Китай

Российским туристам лучше отказаться от транзитных рейсов через Китай в период распространения коронавируса, если у них есть возможность сдать билеты или выбрать иные направления. Об этом заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Конечно, лучше не ехать транзитом через Китай. Мир современной авиации подразумевает множество вариантов", - приводит его слова агентство "Москва".

Осауленко добавил, что "пока не найдена причина вируса и алгоритм его мутации, лучше держаться от него подальше".

Ранее российские авиакомпании приостановили сообщение с Китаем. С 27 января они занимаются только вывозом туристов из Китая. Все рейсы в эту страну совершаются только с односторонней загрузкой. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.