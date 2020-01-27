Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.

Об этом сообщил в Instagram представитель артистки Ян Трунцев, уточнив, что Наталья Эдуардовна перестала выходить на связь после того, как побывала в гостях у подруги.

"ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всем, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко, сообщить. Наталья не выходит на связь уже более суток", - тревожится ее PR-директор.

"Была в гостях у подруги в Канкуне, уехала в три часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... После того, как села в машину, больше не выходила на связь", - поясняются далее обстоятельства.

По словам представителя, он лично звонит и пишет Наталье, но звонки не проходят "ни на русский номер, ни на американский". Попытки связаться с сыном актрисы пока не увенчались.

"Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим", - обещает Трунцев.

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года. Поступила во ВГИК, где училась в мастерской Сергея Бондарчука. Дебют - 1975-й: учась на втором курсе, Наталья снялась в производственной колхозной драме "От зари до зари". Первый успех - эпопея "Сибириада", 1979-й.