Передача Военно-морскому флоту России последнего в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" запланирована на октябрь 2022 года. Об этом в понедельник сообщил представитель Зеленодольского завода имени Горького. При этом не исключается, что серия может быть продолжена. "Принятие решения о продолжении серии и дальнейшем строительстве данных кораблей будет основано на опыте эксплуатации на флотах уже сданных кораблей", - сообщил РИА Новости представитель завода.

Кроме Зеленодольского завода корабли также строят Амурский судостроительный завод, судостроительный завод "Пелла" и "Восточная верфь".

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабль водоизмещением 800 тонн имеет в длину 67 метров, в ширину - 11 метров, осадку - 4 метра. Скорость достигает тридцати узлов. Корабли этой серии вооружены 76-миллиметровым автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". Но главная ударная сила - это, конечно, комплекс крылатых ракет "Калибр-НК", которые могут оснащаться в том числе ядерными боеголовками. Фактически корабль является мобильной платформой для применения крылатых ракет как по наземным (на дальность более 2000 км), так и по морским целям.

Кроме того, корабли этой серии вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", дальность стрельбы которых составляет 500 километров. Корабль вооружен также автоматической артиллерийской установкой калибра 100 мм либо 76 мм. Средства ПВО оснащены зенитным ракетно-артиллерийским комплексом 3М89 "Палаш". По мнению военных экспертов, "Каракурты" своей ударной мощью опережают все современные аналоги. Корабли предназначены для действий в ближней морской зоне с дальностью плавания до 2500 миль.