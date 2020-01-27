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27.01.2020 11:18
Рубрика: В мире

СМИ: КНДР готовится к ракетному испытанию

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В окрестностях Пхеньяна на одном из военных объектов ведутся работы, которые могут означать подготовку КНДР к запуску ракеты или испытанию ракетных двигателей. Об этом сообщил американский новостной телеканал CNN, ссылаясь на источники в правительстве США.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как отмечает телеканал, цитируя сотрудника Госдепартамента США и других чиновников, которые говорили на условиях анонимности, американские спутники-шпионы заметили подозрительную активность в районе Саным, что в окрестностях Пхеньяна, где расположен один из северокорейских ракетных объектов. В частности, было зафиксировано активное движение грузовых машин в районе объекта. "Точно такое же по характеру и активности движение мы видели ранее накануне затем проведенных ракетных испытаний", - сказал один из американских чиновников.

Фото: KCNA/Reuters
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Правда, как признает CNN, другой собеседник призвал не делать поспешных выводов. Он сказал, что, по его мнению, нет каких-либо явных признаков приближающихся испытаний, однако такая вероятность в случае с КНДР существует всегда, а потому следует внимательно следить за ситуацией.

Ряд независимых экспертов США предположили, что власти КНДР, возможно, намеренно пытаются ввести в заблуждение американскую разведку. По мнению одного из специалистов, северокорейцы прекрасно знают, что американцы постоянно следят за объектом в Саныме, а потому вполне могли просто имитировать приготовления к тесту.

Что касается конкретного содержания подозрительных признаков на фотоснимках, то, как утверждает CNN, речь идет как о движении грузовиков, так и о загадочном крупном синем контейнере. Контейнер появился в Саныме 9 января, а затем через несколько дней исчез. 16 января тот же самый контейнер вновь был доставлен в Саным, а 19-го опять пропал. О содержании контейнера никто не знает, но нельзя исключать, что там были части крупной ракеты или ракетный двигатель."Все эти движения и признаки появились сразу после заявлений Ким Чен Ына о том, что КНДР создала новый вид стратегического оружия", - отмечает CNN.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Стоит также напомнить, что Ким, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце декабря, пообещал в ближайшее время показать всему миру "новый вид стратегических вооружений". Многие эксперты предполагали, что КНДР пойдет на нагнетание напряженности путем ракетных запусков в начале января, но все до сих пор остается без изменений. Потому есть предположения, что КНДР перенесла запуски.

Одновременно южнокорейское издание "Чосон Ильбо" сообщило, что в последние дни в воздушном пространстве Республики Корея барражировали несколько специальных американских военных самолетов, которые занимаются разведкой. Машины базировались на базах ВВС США в Южной Корее и Японии, куда и вернулись, проведя патрулирование над Корейским полуостровом, недалеко от межкорейской границы. Не исключено, что это все было связано с информацией о подозрительной активности на северокорейском объекте в районе Саным, а американцы пытались уловить сигналы, которые позволили бы заранее узнать о готовящихся ракетных запусках КНДР.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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