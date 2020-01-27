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27.01.2020 22:24
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда РФ

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме назвали "больной фантазией" предложение украинского политика Олега Тягнибока потребовать от России часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Ранее Тягнибок призвал украинские власти последовать примеру Польши и потребовать от России компенсацию. Он считает, что Украине принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. Впрочем, выдвигая предложение, политик проигнорировал тот факт, что Россия после распада СССР взяла на себя долговые обязательства всех республик, включая Украину.

Эти требования прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Он высмеял "больные фантазии представителей политического бомонда Украины". По его оценке, попытки предъявить права на российскую собственность "с каждым новым разом приобретают все более абсурдные и фантасмагорические формы".

"Амбиции националистов, один из лидеров которых посчитал возможным претендовать на часть Алмазного фонда России, уже граничат с психиатрическим диагнозом", - отметил Железняк, чьи слова приводит РИА Новости.

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Говоря о мотивах заявления Тягнибока, он назвал попытку обратить на себя внимание и заявить о том, что радикалы продолжают командовать в Киеве. Железняк констатировал, что на данный момент украинская действительность такова, что такие, как Тягнибок, "диктуют "незалежной" путь в хаос и историческое забвение".

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