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28.01.2020 09:20
Рубрика: Общество

200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду

Текст: Юрий Медведев
Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Они подошли к берегу на шлюпах "Восток" и "Мирный".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отметим, что и до них были неоднократные попытки добраться до этого района Земли. К примеру, знаменитый исследователь Джеймс Кук в 1774 году достиг южно-полярных морей, но стена льдов помешала ему продвинуться дальше. Тогда он на весь мир объявил, что достиг предела, и дальше проникнуть нельзя. Авторитету Кука поверили, и в течение 45 лет полярных экспедиций не предпринимали. Так что существование южного материка хотя и предполагалось, но чисто гипотетически.

Фото: pixabay.com
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Русские мореплаватели сумели опровергнуть мнение Кука. Они не только достигли неизвестной земли, но самое главное - обогнули ее вокруг, подтвердив факт существования шестого материка. Это было первое полное плавание вокруг Антарктиды.

Плотное изучение континента началось во второй половине прошлого века. Более десятка стран разместили здесь свои исследовательские станции, где ведутся серьезные научные работы. Так, на российской станции "Восток"" 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: минус 89,2 градуса Цельсия. Этот район считается полюсом холода Земли. Правда, американские исследователи заявили, что по данным спутников 10 августа 2010 года температура воздуха в одной из точек Антарктиды опускалась до −93,2. Однако, это значение не будет зарегистрировано в качестве рекордного, так как температура должна быть измерена с помощью термометра.

Антарктида давно привлекает многие страны, ведь она является последним ресурсным резервом для человечества на Земле. После исчерпания сырья на пяти обжитых континентах люди будут осваивать местные ресурсы. В этих недрах есть немало полезных ископаемых -железной руды, каменного угля; найдены следы руд меди, никеля, свинца, цинка, молибдена, горного хрусталя, слюды, графита. Но главное богатство, конечно, ледяной покров, где хранится до 90 процентов общемировых запасов пресной воды, недостаток которой уже ощущается во многих странах.

Антарктиду можно назвать научной лабораторией, особенно для климатологов. Извлекая керны льда с большой глубины, ученые узнают, как менялись температура и климат на планете за сотни тысяч, а то миллионы лет. Эти "дневники" играют важнейшую роль в понимании того, что происходит с нашим климатом сегодня, прогнозировать дальнейшие события, связанные с происходящим сейчас глобальным потеплением. Оно "достало" и шестой континент, хотя потепление происходит не так стремительно, как в Арктике. Но здесь своя специфика: от ледников откалываются гигантские айсберги, площадью в несколько тысяч квадратных километров. Если к началу 2000-х континент терял ежегодно 50 миллиардов тонн льда, то в 2018 году - около 250 миллиардов тонн. Вклад континента в рост уровня мирового океана за сорок лет составил примерно1,5 сантиметра.

Фото: AP
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Кстати, выяснилось, что 50 миллионов лет назад этот континент был обильно покрыт деревьями. Здесь росли пальмы и баобабы. А сегодня ученые замечают, что из-за глобального потепления растительность в Антарктиде быстро увеличивается. Кое-кто даже заявляет, что через 100 лет здесь сформируется тундра.

Конечно, огромный интерес вызывает изучение российскими учеными подледного озера "Восток", которое миллионы лет было изолировано от внешнего мира. Заглянуть в эту "машину времени" - мечта мировой науки. Но приникать надо предельно осторожно, чтобы не занести в воду загрязнение. Для этого нашими специалистами разработана уникальная технология, удостоенная в 2015 году премии правительства РФ. Дважды, в 2012 и 2015 годах российские полярники проникали в уникальное озеро, пробурив во льду 3769 метров. Взятая вода была изучена в Петербургском институте ядерной физики. Хотя в ней обнаружены следы неизвестной доселе органики, но пока о сенсации говорить рано. Результат надо подтверждать, а значит брать и изучать новые пробы воды. Скорей всего придется бурить новые скважины, а для этого нужны новые более совершенные технологии и, конечно, серьезные финансы. Опыт показывает, что такие сложные и дорогостоящие работы наиболее оптимально вести в кооперации ученых нескольких стран.

Общество Наука

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