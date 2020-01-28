Адмирал ВМС США посоветовал союзникам брать пример с России

Представители высшего командования вооруженных сил США регулярно заявляют об опасности нового российского вооружения и выражают тревогу в связи с "увеличением размеров и уровня совершенства военного арсенала потенциального противника".

В последнее время несколько высокопоставленных чиновников армии Соединенных Штатов изменили тональность, утверждая, что подходы России к обороне своей территории можно позаимствовать. На это обратил внимание обозреватель издания Business Insider Кристофер Вуди (Christopher Woody).

Так, командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго (James Foggo) не раз выступал с предупреждениями о действиях РФ, основываясь на способности российских подводных лодок наносить удары по территории Европы. Но около месяца назад, отвечая на вопрос журналистов о внедрении в армии США беспилотных систем, оружия и радаров дальнего действия, адмирал заявил, что для защиты своих береговых территорий советует перенять тактику России.

- Когда речь идет об оборонных возможностях, я всегда говорю союзникам и партнерам, что при ограниченности ресурсов стоит обратить внимание и задуматься о том, что русские делают для своей зоны ограничения доступа и маневра (в США она обозначается как "зона A2/AD"). Необходимо поискать подобные системы - умные мины, крылатые противокорабельные ракеты, береговые радары, которые будут действовать в единой связке, - сказал Фогго.

Адмирал отметил, что российские системы ограничения доступа расположены вдоль восточных границ. Они состоят из комплексов С-300 и С-400, противокорабельных ракетных систем, а также крылатых и баллистических ракет в Калининграде у берегов Балтийского моря, на Крымском полуострове и в других частях Черного моря.

- Нельзя не заметить наращивание оборонного потенциала в Крыму - в частности, системы С-300 и С-400, РЛС береговой обороны, противокорабельные крылатые ракеты и другие системы, которые смогут закрыть доступ к акватории в районе полуострова, - добавил командующий ВМС.

Такие системы были выстроены даже на российской базе в сирийском Тартусе, отмечает издание, ссылаясь на сообщения экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса (Ben Hodges).

Высокопоставленный офицер отметил, что несмотря на меньший по сравнению с силами НАТО охват, российский подход к построению зоны ограничения доступа стоит внимательного изучения. Ходжес добавил, что поддерживает мнение адмирала Фогго, а схожие с его рекомендациями аргументы были изложены в докладе Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis) для союзников и партнеров США в Черноморском регионе.

- Страны, которые не могут позволить себе сильный флот, боевые надводные корабли и всю сопутствующую инфраструктуру, могут защитить свои морские экономические зоны и важнейшие объекты морской инфраструктуры при помощи описанных Фогго средств, - заявил Ходжес.

Оба офицера также подчеркнули, что у армии США в Европе есть серьезные недоработки в использовании беспилотных средств для разведывательной деятельности и обмене полученным данными между членами НАТО.