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Актера из "Интернов" Илью Глинникова ограбили в центре Москвы

Новости
    28.01.2020, 23:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Правоохранители российской столицы проводят проверку по делу актера Ильи Глинникова, заявившего об ограблении.

Фото: kino-teatr.ru
Пропавший в Санкт-Петербурге актер Евгений Романцов нашелся

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Глинников, в первую очередь известный ролью Глеба Романенко в ситкоме "Интерны" - одной из ведущих сериала, обратился в полицию 27 января. Со слов 35-летнего артиста, инцидент произошел еще 18-го, когда он шел мимо парка "Новослободский", "держа в руке iPhone 11 Pro Max за 114 тысяч рублей".

"Внезапно актера толкнули в спину, после чего незнакомый худощавый мужчина в коричневой куртке и спортивных штанах выхватил у него телефон и убежал", - изложил источник в органах.

Оперативники приняли заявление, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Помимо "Интернов" Илья снялся в фильмах и сериалах "Клуб", "Универ", "Первая любовь", "Витя в законе", "В спорте только девушки", "Любовь с ограничениями", "Фитнес".

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