Недавняя ситуация показывает, что эпидемия пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, обладает большой степенью передачи при непосредственном контакте. Кроме того, в связи с огромной традиционной миграцией населения, связанной с Праздником весны, распространение вируса идет быстро, что несет прямую угрозу жизни и здоровью людей. По состоянию на вечер 28 января, в 30 провинциях (автономных районах и городах центрального подчинения) Китая были подтверждены 4515 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа /2019-nCoV/. В некоторых странах тоже зафиксированы случаи заражения. В этом случае, по мнению медицинских экспертов, очень важными методами профилактики и контроля является сокращение скопления людей, сохранение дистанции при контактах с другими людьми и возможное сокращение этих контактов. Это нужно для того, чтобы преградить путь вирусному распространению и эффективно предотвратить появления новых заражений.

В последнее время китайское правительство предприняло целый ряд мер по контролю эпидемии: город Ухань был временно закрыт, включая все подъездные пути; все крупные мероприятия, предусматривающие скопление людей, были отменены; было принято решение о продлении новогодних выходных. Хотя эти решения дались непросто, они продиктованы текущей ситуацией, так как нацелены на защиту жизни и здоровья китайских граждан и охрану глобального здравоохранения.

Сейчас профильные ведомства Китая четко заявили, что зараженные новым вирусом не будут обременены финансовыми расходами при лечении. По состоянию на вечер 28 января медицинские бригады (в общей сложности 6 тысяч медиков) прибыли в провинцию Хубэй для оказания помощи заболевшим. Многие предприятия приняли решение работать сверхурочно для производства достаточного количества медицинских масок, защитных костюмов, очков и других материалов. Как сообщили корреспонденты, побывавшие в супермаркетах и на рынках в Ухане, в продаже есть овощи, мясо и фрукты , цены на продукты питания - стабильные.

Очевидно, что Ухань не превратился в "одинокий остров" из-за временного закрытия, наоборот, добрая воля людей направлена именно в Ухань, все надеются превратить город в "оазис безопасности", все прикладывают свои усилия для сдерживания эпидемии.

Противоэпидемическая работа, как зеркало отразила сплоченность и единение китайских граждан, а также внимание государства к защите прав человека. Однако кроме этого, борьба с эпидемией в Китае отразила и темную психологию отдельных западных СМИ и их попрание прав человека!