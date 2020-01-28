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28.01.2020,  
11:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Часовые России получили браслеты-пейджеры

Российская армия уже начала получать браслеты-пейджеры "Стрелец-часовой". С их помощью отслеживают местоположение военнослужащих, находящихся в карауле.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Отзывы военных об использовании этих браслетов положительные, сказал РИА Новости генеральный директор компании "Аргус-Спектр" Сергей Левчук. Специалисты этой компании разработали и производят данные системы.

Гендиректор добавил, что браслет помогает контролировать несение службы караульным и сразу же сообщать о происшествиях. Часовой может использовать браслет как пейджер и отправить необходимую информацию. А если случилось ЧП и он потерял сознание, то через минуту сигнал об этом поступит в центральный пункт или на такие же браслеты другим караульным.

В устройстве есть и электронный компас, что особенно актуально для регионов Крайнего Севера или территорий без ориентира. Каналы связи браслетов-пейджеров надежно защищены.

"РГ" уже писала о том, что устройство, подключенное только к специальному каналу Минобороны, сделано таким образом, чтобы солдату нельзя его сломать или разбить. Зарядки браслета хватает на 12 часов работы. Планировалось, что к 2020 году охранным комплексом "Стрелец-часовой" оснастят все соединения ВДВ. А со временем его получат другие виды и рода войск.

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