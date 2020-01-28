Чиновника спортивного ФГУП уволили из-за трехкомнатной квартиры

После антикоррупционной проверки Генпрокуратуры в подведомственном Минспорту ФГУП "Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта" уволен один из его руководителей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, первый заместитель директора этого предприятия представил неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, а также не представил сведения о расходах. В частности, он скрыл сведения о приобретении его супругой трехкомнатной квартиры в Москве.

При этом, как отметили в Генпрокуратуре, расходы по приобретению столичной недвижимости существенно превысили заявленный чиновником доход его и членов семьи за 2014-2016 годы. В этой связи Генеральная прокуратура внесла в Министерство спорта представление об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства. Как отметили в надзорном ведомстве, уже по результатам внутренней проверки министерства спорта было решение о его увольнении в связи с утратой доверия. Фамилию чиновника в Генпрокуратуре и Минспорте официально не называют.