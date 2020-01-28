Фото: Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги

48-летняя советская, российская актриса и певица Кристина Орбакайте вынуждена перенести концерты и спектакли минимум на шесть недель - она сломала ногу. О чем сама рассказала в Instagram.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу шесть недель", - пишет артистка.

Уточняя: "К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести".

Кстати, с Орбакайте такое - перенос шоу - случается впервые за карьеру.

Новые даты будут сообщены позже - когда врачи разрешат вернуться на сцену.

Как именно случилось повреждение, Кристина сочувствующих в комментариях поклонников не просветила.