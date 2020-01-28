Госдеп не взял журналистку в поездку после конфликта с радиостанцией

Представительницу Национального общественного радио (NPR) Мишель Клемен исключили из пула репортеров, сопровождающих в поездках госсекретаря США. По мнению руководства СМИ, это связано с недавним конфликтом.

Напомним, Майк Помпео очень не понравились вопросы, которые ему задавала другая журналистка NPR Мэри Луиз Келли. Глава американской дипломатии пришел в студию для того, чтобы поговорить об Иране, а на него посыпались вопросы, касающиеся Украины. Помпео не выдержал, прервал интервью, встал и ушел.

А чуть позже помощник Помпео пригласил Келли на "разговор без диктофона". Как рассказала сама журналистка, госсекретарь в грубой форме выразил свое недовольство тем, что его спрашивали об Украине. При этом он использовал ругательства.