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28 января 2020 г. 17:35
Общество
Текст: Артем Локалов

"Яндекс" изменил логотип в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками

На эмблеме появились льды и пингвины.
Главная страница "Яндекса" с измененным логотипом. Фото: yandex.ru
Главная страница "Яндекса" с измененным логотипом. Фото: yandex.ru

О пингвинах любопытные воспоминания оставил Фаддей Беллинсгаузен в своих "Двукратных изысканиях в Южном Ледовитом океане и плавании вокруг света".
200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду

- Пингвинам, коих мы слышали крик, нет нужды в береге; они также покойно, и еще, кажется, охотнее живут на плоских льдах, нежели другие птицы на берегу, - пишет Беллинсгаузен. - Когда пингвинов хватали на льдах, многие, бросавшиеся в воду, не дождавшись удаления охотников, с помощью волн возвращались на прежнее свое место. Рассуждая по сложению их тела и пребыванию в покое, заключить можно, что одно только побуждение наполнить свой желудок гонит их с льда в воду; они весьма ручны.

Подробнее о 200-летии открытии Антарктиды читайте здесь и в соцсетях "Родины".

Темы дня:
#Яндекс
#журнал Родина
#XIX век
200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду
09:20 Наука

200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду

Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Они подошли к берегу на шлюпах "Восток" и "Мирный"

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