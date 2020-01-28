"Яндекс" изменил логотип в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками

На эмблеме появились льды и пингвины.

О пингвинах любопытные воспоминания оставил Фаддей Беллинсгаузен в своих "Двукратных изысканиях в Южном Ледовитом океане и плавании вокруг света".

- Пингвинам, коих мы слышали крик, нет нужды в береге; они также покойно, и еще, кажется, охотнее живут на плоских льдах, нежели другие птицы на берегу, - пишет Беллинсгаузен. - Когда пингвинов хватали на льдах, многие, бросавшиеся в воду, не дождавшись удаления охотников, с помощью волн возвращались на прежнее свое место. Рассуждая по сложению их тела и пребыванию в покое, заключить можно, что одно только побуждение наполнить свой желудок гонит их с льда в воду; они весьма ручны.

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