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28.01.2020,  
11:40
Текст:  Николай Грищенко

Искусственный интеллект испытали в воздушном бою

В США прошел первый этап испытаний нейросетевых алгоритмов воздушным боем на виртуальных моделях истребителя F-15. Победитель конкурса получит право разработать систему искусственного интеллекта, которая сможет брать управление истребителям и боевым беспилотникам для ведения воздушного боя.

Как сообщает интернет-издание nplus1, виртуальные поединки, в которых участвовали восемь компаний, проходили в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Нейросетевые алгоритмы вели воздушный бой с системой искусственного интеллекта условного противника Red, созданной специалистами Пентагона (DARPA).

Испытания нейросетевых алгоритмов проводились в авиационном симуляторе FlightGear с использованием программной модели динамики полета JSBSim. В виртуальной среде все алгоритмы управляют моделью истребителя F-15C Eagle. При этом для улучшения производительности рендер окружения и моделей самолетов был значительно упрощен.

В официальном сообщении DARPA указывается, что бои между бои между алгоритмами велись один на один на относительно невысоком уровне сложности. Другие подробности не раскрываются.

Последующие этапы испытаний будут усложнены и предусматривают виртуальные воздушные поединки один на один между участниками конкурса.

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