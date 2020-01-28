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28 января 2020 г.

Постановление правительства Камчатского края от 24 января 2020 года № 23-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 24 января 2020 г.
Опубликован 28 января 2020 г.

В соответствии с Законами Камчатского края от 05.03.2008 № 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае", от 27.03.2013 № 225 "О потребительской корзине в Камчатском крае" правительство постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае за IV квартал 2019 года на душу населения - 20 604 рубля, для трудоспособного населения - 21 635 рублей, пенсионеров - 16 366 рублей, детей - 22 029 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель Правительства - Первый Вице-Губернатор Камчатского Края Р.С.Василевский

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