Обратный эффект: санкции США улучшат продажи российского оружия

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), обещающий экономические неприятности всем, кто сотрудничает с неугодными Белому дому странами, на первый взгляд дает Соединенным Штатам преимущество в извечном противостоянии с Россией на мировом рынке вооружений. Однако в ближайшей перспективе этот метод не только не принесет США ожидаемых выгод, но и повернет многих потенциальных партнеров в сторону других поставщиков - в том числе Москвы.

Расширение поставок оружия за рубеж стало одной из первоочередных задач Дональда Трампа с момента его прихода к власти в 2017 году. Через несколько месяцев после инаугурации президента Белый дом одобрил продажу истребителей F-16 Бахрейну, закрыв глаза на нарушения там прав человека, что не позволяло заключить сделку при Обаме. Для заключения военного контракта с Саудовской Аравией Трампу пришлось объявить в стране чрезвычайное положение - таким образом удалось протолкнуть сделку мимо Конгресса, заблокировавшего ее из-за убийства Джамаля Хашогги.

Стратегия "Покупай американское" принесла свои плоды: экспорт вооружения из США по сравнению с 2017 годом вырос в полтора раза. Однако Америка - не единственная страна, стремящаяся расширить свои позиции на международном рынке. Война в Сирии позволила России показать возможности своей техники, а продажи оружия увязываются с выстраиванием отношений, пишет The National Interest. К тому же Москва демонстрирует готовность продавать новейшие разработки.

Чтобы устранить конкурента, США активно используют CAATSA. Так, Белый дом пообещал неприятности всем государствам, кто не сократит закупки российского оружия. Вопрос о санкциях поднимался Вашингтоном и в прямых переговорах с ключевыми партнерами Москвы: Индией и Индонезией в Азии, Египтом и Турцией на Ближнем Востоке, Сербией - в Европе. Учитывая экономический вес США, это не пустые угрозы и российский МИД не раз называл CAATSA оружием недобросовестной конкуренции. Однако санкции - палка о двух концах, именно поэтому Пентагон и Госдепартамент рекомендуют пользоваться ими с осторожностью.

Во-первых, суверенные государства всегда болезненно реагируют, если кто-то указывает им, кого выбирать для военных поставок. Такое вмешательство разрушает доверие между Вашингтоном и его потенциальными партнерами. Во-вторых, многие страны используют советскую и российскую технику на протяжении десятилетий, их военные обучены на ней работать, что значительно затрудняет прекращение закупок. К тому же по многим позициям альтернативы военной продукции РФ не существует даже в США - другие поставщики не могут предложить приемлемые аналоги по той же цене или с тем же уровнем передачи технологий.

Наконец, давление на партнеров - многие из которых уже покупают оружие из США, - может оттолкнуть их и повернуть в сторону других производителей, в первую очередь Китая и России. Яркий тому пример - Турция. Россия переманила ключевого партнера Соединенных Штатов, предложив выгодную цену на зенитные комплексы С-400, передачу технологий и заманчивую перспективу. Вашингтон реагировал топорно: исключил Анкару из программы F-35 и ожидаемо пригрозил санкциями.