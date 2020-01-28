Песков назвал требования к губернаторам

В Кремле не раскрывают подробности отбора кандидатур на должность врио глав регионов. Но характеристики, необходимые для работы на этом посту, журналистам перечислил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, из скольких кандидатур выбирает президент врио губернатора Пермского края, и стоит ли ожидать, что им станет "молодой технократ", Песков пояснил: "Мы никогда эту внутреннюю кухню по отбору кандидатур не раскрываем и не будем этого делать и в этот раз". Напомним, что бывший глава региона Максим Решетников был назначен министром экономического развития РФ.

Формулировку "молодые технократы" придумали СМИ и политологи, сказал пресс-секретарь президента. "Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, знающим, обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов, и опытным человеком", - сказал представитель Кремля.

"Слово "технократ" здесь вряд ли подходит: естественно, для каждого региона подбирается отдельная кандидатура", - заключил Песков.