Ученые развеяли миф о "топографическом кретинизме"

Пространственное мышление у женщин развито не хуже, чем у мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Университет Лимерика.

Результаты эксперимента, как утверждают ирландские ученые, ставят точку в 40-летнем научном споре. В течение многих лет считалось, что у мужчин есть явные преимущества в пространственном восприятии: к примеру, они лучше ориентируются по картам.

Речь идет о тестах на мысленное вращение, способности переворачивать в уме двухмерные и трехмерные фигуры. Считается, что есть прямая связь этих навыков со скоростью пространственной обработки и общим уровнем интеллекта. Ранее ученые говорили о явных гендерных различиях при выполнении задач на мысленное вращение. Одними из первых исследователей этой сферы стали Роджер Шепард и Жаклин Мецлер, которые с начала 70-х годов прошлого века начали разрабатывать соответствующие тесты.

Результаты нового эксперимента опубликованы в журнале Nature. Мужчины при выполнении тестов не отличались большей производительностью. Однако ученые пришли к выводу, что гендерные различия все-таки есть: мужчины и женщины подходят к решению задач по-разному, хотя результат выходит одинаковый.

К этой мысли исследователей подтолкнуло отслеживание движений глаз испытуемых во время тестирования. Ранее научное сообщество на этом факторе не сосредотачивалось. Наблюдали авторы эксперимента и за диаметром зрачка при решении задач: это показывало, в частности, какие когнитивные ресурсы задействует человек.

Добровольцами выступили студенты Университета Лимерика, 47 мужчин и 53 женщины. Средний возраст участников составил 23 года. В течение 15 минут им предстояло пройти компьютеризированную версию классических тестов на мысленное вращение.