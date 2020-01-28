Новости

В Охотском море затонул исчезнувший рыболовный траулер 12:07
Электронные визы в ДФО смогут получить граждане 53 стран 11:58
ЦБ планирует первые сделки по продаже "Открытия" на 2021 год 11:57
Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел в СК с повинной 11:54
Более 10 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в центре Москвы 11:51
Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачного ребенка 11:42
Пермские ученые создали биодизельное топливо из отходов 11:32
На Кубани арестовали хулиганов, преследовавших "Газель" со стрельбой 11:27
На Камчатке отец сломал челюсть непослушному сыну 11:25
В Подмосковье объединят два министерства 11:15
ЦОДД: Движение на дорогах Москвы станет свободнее после 19:30 11:15
Медучреждения в регионах ДФО подготовились к борьбе с коронавирусом 11:14
Ушел из жизни создатель активной защиты для танков Василий Бакалов 11:14
В Прикамье бухгалтера гимназии осудили за хищение пяти млн рублей 11:12
Василий Уткин раскрыл зарплату Александра Кокорина в "Зените" 11:05
Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар 11:03
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем 11:00
Ученые развеяли миф о "топографическом кретинизме" 10:57
В 2019 году россияне взяли рекордное число автокредитов 10:44
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:32
Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей 10:29
Ученые обнаружили в воздухе опасные споры грибка 10:28
В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку 10:27
Санврачи оценили риск заражения коронавирусом через посылки с AliExpress 10:16
Подо Ржевом начинается установка 25-метрового памятника Советскому солдату 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 10:57
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые развеяли миф о "топографическом кретинизме"

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пространственное мышление у женщин развито не хуже, чем у мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Университет Лимерика.

Результаты эксперимента, как утверждают ирландские ученые, ставят точку в 40-летнем научном споре. В течение многих лет считалось, что у мужчин есть явные преимущества в пространственном восприятии: к примеру, они лучше ориентируются по картам.

Фото: iStock
Психологи рассказали, о чем переживают дети после развода родителей
Фото: pixabay.com
Психологи выяснили, какими стратегиями обмана пользуются лжецы

Речь идет о тестах на мысленное вращение, способности переворачивать в уме двухмерные и трехмерные фигуры. Считается, что есть прямая связь этих навыков со скоростью пространственной обработки и общим уровнем интеллекта. Ранее ученые говорили о явных гендерных различиях при выполнении задач на мысленное вращение. Одними из первых исследователей этой сферы стали Роджер Шепард и Жаклин Мецлер, которые с начала 70-х годов прошлого века начали разрабатывать соответствующие тесты.

Результаты нового эксперимента опубликованы в журнале Nature. Мужчины при выполнении тестов не отличались большей производительностью. Однако ученые пришли к выводу, что гендерные различия все-таки есть: мужчины и женщины подходят к решению задач по-разному, хотя результат выходит одинаковый.

К этой мысли исследователей подтолкнуло отслеживание движений глаз испытуемых во время тестирования. Ранее научное сообщество на этом факторе не сосредотачивалось. Наблюдали авторы эксперимента и за диаметром зрачка при решении задач: это показывало, в частности, какие когнитивные ресурсы задействует человек.

Добровольцами выступили студенты Университета Лимерика, 47 мужчин и 53 женщины. Средний возраст участников составил 23 года. В течение 15 минут им предстояло пройти компьютеризированную версию классических тестов на мысленное вращение.

Общество Наука

Главное сегодня

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем
Брошенных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели
В Идлибе боевики готовят провокации с применением хлора
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года