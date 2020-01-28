Анастасия Ракова: Москва готова к борьбе с коронавирусом

Новости

Шойгу: РФ и Индонезия могут стать стратегическими партнерами в сфере ВТС 16:39
Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью 16:37
Еврокомиссия планирует изъять из обращения монеты 1 и 2 евроцента 16:35
В Удмуртии сотрудник соцзащиты похитил из бюджета 17 миллионов рублей 16:35
Фото: Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги 16:33
Патриарх Кирилл: Никакой рациональностью нельзя заставить идти на смерть 16:24
Патриарх Кирилл прокомментировал практику суррогатного материнства 16:17
ЦБ РФ: Банки в 2019 году заработали 2 трлн рублей до вычета налогов 16:14
Патриарх Кирилл: Многодетную семью воспринимают как сверхдолжное дело 16:13
Audi Q8 за четверть миллиона евро нашли на дне канала 16:11
Театр им. Янки Купалы показал в Москве спектакль "Урожай" 16:10
В Польше показали богатый клад времен Тридцатилетней войны 16:08
Число погибших от отравления спиртом под Омском выросло до шести 15:56
В Ингушетии задержан 28-летний мужчина, представлявшийся пенсионером МВД 15:55
Патриарх призвал уделять внимание семейным ценностям в массовой культуре 15:51
Египтологи раскрыли тайну мумии с лишним зубом и лишним позвонком 15:51
Роструд рекомендовал отказаться от командировок в КНР из-за коронавируса 15:50
Кокорин не полетит с "Зенитом" на второй сбор 15:46
Новый Kia Rio "спалился" в Санкт-Петербурге 15:34
Патриарх Кирилл: Надо актуализировать наследие Победы для молодых людей 15:31
С 1 февраля в Перми повысятся цены на проезд в общественном транспорте 15:25
"Газпром" сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет 15:20
СК проверит смерть челябинской школьницы от гриппа 15:12
Третьим будешь: Volkswagen Polo обновился и готов к продажам в России 15:09
Видео: вертолеты Ми-35 и Ми-28 отработали штурмовку в горах Кавказа 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 16:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Анастасия Ракова: Москва готова к борьбе с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
В Москве приняты все необходимые меры для защиты горожан и гостей столицы от опасной болезни. Об этом заявила журналистам заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что по данным Роспотребнадзора в настоящее время в городе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Теме не менее, все необходимые меры, препятствующие появлению и распространению заболевания, приняты.

По ее словам, в столице проводятся мероприятия по эпидемиологическому контролю, усиливается дезинфекционный режим в местах посещения людей: спортивных, культурно-зрелищных, в общественном транспорте, гостиницах, на рынках:

"Мы проработали вопрос с Комитетом по туризму, подготовили перечень гостиниц и туристических компаний, которые смогут предоставлять оперативную информацию о группах из Китая. Мы сформировали мобильные медицинские бригады. Они будут организовывать дополнительный контроль, проводить замер температуры постояльцев гостиниц, где проживают туристические группы из Китая". Она так же уточнила, что, несмотря на то, что китайские власти приняли решение об ограничении выезда организованных групп из страны, в Москве и в России в целом уже находится большое количество туристов. В частности, в штатном режиме работает скорая помощь, оперативно реагирует на вызовы в связи с повышением температуры и подозрением на ОРВИ. Особое внимание уделяется тем, кто за последние 14 дней был в китайском регионе либо имел контакты с прибывшими оттуда.
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус

"На сегодняшний день в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек - ни у кого это заболевание не подтвердилось. Все тесты отрицательны", - подчеркнула вице-мэр. Тем не менее, Москва располагает достаточным количеством мощностей в инфекционных стационарах. Сформирован достаточный запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, специального медицинского оборудования.

Медицинские работники обеспечены всем необходимым - респираторами, защитными костюмами, масками, ручными дозаторами дезинфекционных средств, переносными обеззараживающими устройствами.

"Мы будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры. Оперативный штаб будет ежедневно публиковать сводку для того, чтобы всю информацию доводить до сведения СМИ и жителей Москвы", - заключила Анастасия Ракова.

Ситуация находится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина.

Общество Здоровье Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю
На сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года