Анастасия Ракова: Москва готова к борьбе с коронавирусом

По ее словам, в столице проводятся мероприятия по эпидемиологическому контролю, усиливается дезинфекционный режим в местах посещения людей: спортивных, культурно-зрелищных, в общественном транспорте, гостиницах, на рынках:

"Мы проработали вопрос с Комитетом по туризму, подготовили перечень гостиниц и туристических компаний, которые смогут предоставлять оперативную информацию о группах из Китая. Мы сформировали мобильные медицинские бригады. Они будут организовывать дополнительный контроль, проводить замер температуры постояльцев гостиниц, где проживают туристические группы из Китая". Она так же уточнила, что, несмотря на то, что китайские власти приняли решение об ограничении выезда организованных групп из страны, в Москве и в России в целом уже находится большое количество туристов. В частности, в штатном режиме работает скорая помощь, оперативно реагирует на вызовы в связи с повышением температуры и подозрением на ОРВИ. Особое внимание уделяется тем, кто за последние 14 дней был в китайском регионе либо имел контакты с прибывшими оттуда.

"На сегодняшний день в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек - ни у кого это заболевание не подтвердилось. Все тесты отрицательны", - подчеркнула вице-мэр. Тем не менее, Москва располагает достаточным количеством мощностей в инфекционных стационарах. Сформирован достаточный запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, специального медицинского оборудования.

Медицинские работники обеспечены всем необходимым - респираторами, защитными костюмами, масками, ручными дозаторами дезинфекционных средств, переносными обеззараживающими устройствами.

"Мы будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры. Оперативный штаб будет ежедневно публиковать сводку для того, чтобы всю информацию доводить до сведения СМИ и жителей Москвы", - заключила Анастасия Ракова.

Ситуация находится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина.