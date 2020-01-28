Более 10 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в центре Москвы

Последствия сильного снегопада в центральной части Москвы убирают более 10 тысяч человек и 1,1 тысячи единиц техники. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба Центрального округа столицы.

По данным пресс-службы, в уборке заняты дорожные рабочие, водители, кровельщики и дворники. Особое внимание уделено уборке остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, объектам социальной сферы и потребительского рынка, тротуаров и пешеходных зон.

Напомним, что, по прогнозу Метеобюро Москвы и области, за понедельник - вторник должно выпасть до 8 см снега. Это самый сильный снегопад с начала аномально теплой зимы.

Как ранее сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.