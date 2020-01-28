Илья Геркус намерен выиграть суд у "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что не понимает, за что клуб хочет взыскать с него более 144 млн рублей, и готов в суде доказать свою правоту.

"Локомотив" через суд намерен взыскать с занимавшего в 2016-2018 годах пост президента клуба Ильи Геркуса более 144 млн рублей. Как заявил ТАСС директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо, эта сумма возникла после аудиторской проверки деятельности предыдущего руководства.

По его словам, у аудиторов возникли некоторые вопросы, ответы на которые не были даны. И именно по этой причине клуб был вынужден обратиться в суд.

Сам Геркус никаких претензий в свой адрес не признает и считает, что работал на совесть.

"Не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий, - написал Геркус в Instagram. - Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в "Локомотиве" доволен, и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории".

По словам Геркуса, он намерен защищаться в суде и защитить свою деловую репутацию, честь и достоинство.

"Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия", - заключил Геркус.