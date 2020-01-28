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28.01.2020 16:09
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Калужский депутат встретился с блокадницей

27 января в День снятия блокады Ленинграда депутат городской думы Калуги Алексей Колесников встретился с блокадницей Раисой Алексеевной Жердевой.
Фото: Городская дума Калуги Фото: Городская дума Калуги
Фото: Городская дума Калуги

Раиса Алексеевна родилась 3 декабря 1938 года в Ленинграде, ее первые осознанные воспоминания связаны с войной: при артобстреле снаряд попал в их дом, погиб ее младший брат Алексей.

Все 872 дня блокады она с мамой провела в Ленинграде. Раиса Алексеевна говорит, что на всю жизнь ей запомнился карточный режим распределения продуктов: "Я привыкла кушать все по норме, утром вставала, у меня в вазе еда приготовлена. Все, дальше я не ем. Как-то в 1947 году, когда карточки отменили, мы сидели за столом, обедали, и под вазочкой остался хлебушек. Я сижу и смотрю на этот хлеб. А мама, перехватив мой взгляд, лицо руками закрыла и плачет, потом начала нарезать хлеб и говорит: "Доченька, пожалуйста, теперь-то хлебушек у нас будет!".

Фото: Городская дума Калуги
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В 1955 году Раиса Алексеевна поступила в Осташковский банковский политехникум, а в 1959 году вышла замуж и по комсомольской путевке поехала в Магадан, где работала заведующей центральной сберкассы. Потом приехала с семьей в Калугу, город приглянулся.

Дочь блокадницы рассказала, что Раиса Алексеевна очень любит родной город, и пока были силы, каждый год возила их с братом в Ленинград к своей маме и сестрам.

"На долю детей, их родных и близких, переживших блокаду Ленинграда, выпали тяжелейшие испытания. Память о тех страшных днях они пронесли через всю свою жизнь, передали детям и внукам. Сегодня я хочу пожелать Раисе Алексеевне крепкого здоровья и долгих лет жизни. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла", - сказал Алексей Колесников. Депутат вручил Раисе Алексеевне цветы и подарки.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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