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28.01.2020 21:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери высокопоставленных сотрудников МЧС задержали за взятку

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело в отношении троих высокопоставленных сотрудников регионального МЧС. Как сообщает пресс-служба ведомства, их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: Пенсионный фонд России
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В качестве подозреваемых проходят три человека: заместитель начальника ГУ МЧС по Тверской области, возглавляющий управление надзорной деятельности и профилактической работы, глава городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также старший дознаватель районного отдела надзорной деятельности. По версии следствия, в 2019 году они получили взятку от представителя одной коммерческой фирмы города в виде скидки на покупку автомобиля в размере миллиона рублей.

За это должностные лица должны были не заметить нарушения пожарной безопасности на объектах взяткодателя, расположенных в Твери. Имена подозреваемых следствием не разглашаются. Как сообщается на сайте регионального МЧС, управление надзорной деятельности возглавляет полковник Денис Евсеев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. В рамках расследования проведены 11 обысков, изъяты автомобиль и крупные суммы денег, которые были переданы подозреваемым в качестве взятки. Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, подозреваемые задержаны сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии.

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