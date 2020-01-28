"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве до вечера среды будет действовать повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, повышенный уровень погодной опасности введен из-за гололедицы, снегопада и усиления ветра. В "желтом" цвете столичный регион пробудет до 23.00 29 января.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, снегопад должен завершиться до конца вторника. Температура воздуха во вторник будет от -4 до 0 градусов. Днем в среду и четверг воздух прогреется до +1…+2 градусов, из осадков возможен снег с дождем.