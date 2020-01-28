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28.01.2020 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке отец сломал челюсть непослушному сыну

Текст: Дина Непомнящая

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя поселка Оссора Карагинского района Камчатского края, который сломал челюсть своему восьмилетнему сыну.

По предварительной версии, отец решил наказать мальчика за непослушание. Он поднял ребенка и с силой бросил его на пол, из-за чего тот получил серьезную травму.

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За медицинской помощью родители обращаться не стали. Вместо этого мальчика несколько дней держали дома, давая обезболивающее. Когда он, наконец, смог прийти в школу, следы побоев были еще хорошо видны. Педагоги отправили ученика в больницу, а врачи, зафиксировав перелом нижней челюсти со смещением, обратились в полицию.

Был ли этот случай жестокого избиения ребенка единственным или мальчика били постоянно, теперь предстоит выяснить следователям.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю Алла Иванова сообщила ТАСС, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины дела по более тяжкой уголовной статье - о нанесении телесных повреждений ребенку.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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