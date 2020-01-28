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28.01.2020 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье бухгалтера гимназии осудили за хищение пяти млн рублей

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Нытвенский суд Пермского края признал главного бухгалтера городской гимназии виновной в хищении пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Так как финансового работника осудили за хищение денег в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение с использованием служебного положения", она получила два года лишения свободы в колонии общего режима.

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Следователи выяснили, что три года бухгалтер вносила в финансовые документы недостоверные сведения, завышая при этом свою зарплату. Общий ущерб от этих действий составил пять миллионов рублей.

Осужденная не согласилась с приговором и обжаловала его в краевом суде, однако тот оставил решение районного суда без изменения, и оно вступило в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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