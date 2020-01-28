В Прикамье бухгалтера гимназии осудили за хищение пяти млн рублей

Нытвенский суд Пермского края признал главного бухгалтера городской гимназии виновной в хищении пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Так как финансового работника осудили за хищение денег в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение с использованием служебного положения", она получила два года лишения свободы в колонии общего режима.

Следователи выяснили, что три года бухгалтер вносила в финансовые документы недостоверные сведения, завышая при этом свою зарплату. Общий ущерб от этих действий составил пять миллионов рублей.

Осужденная не согласилась с приговором и обжаловала его в краевом суде, однако тот оставил решение районного суда без изменения, и оно вступило в законную силу.