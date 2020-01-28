В Прикамье мужчина взял кредит с помощью найденной на улице записки

В правоохранительные органы Пермского края обратилась с заявлением местная жительница. Она получила уведомление от микрофинансовой организации с требованием вернуть денежные средства по займу, который она ранее не брала.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в ходе проверки удалось установить, что оформил заем от лица девушки 31-летний житель Прикамья.

Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что, прогуливаясь по одной из улиц Перми, случайно нашел клочок бумаги, на котором были написаны паспортные данные неизвестного ему человека.

Для дистанционного получения займа мужчина воспользовался интернет-ресурсом. Такой способ позволяет получить заемные средства без визита в офис микрофинансовой организации.

Полученными деньгами подозреваемый воспользовался по своему усмотрению, не собираясь производить выплату долга.