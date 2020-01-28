В Удмуртии сотрудник соцзащиты похитил из бюджета 17 миллионов рублей

В удмуртском Глазове старший инспектор отдела социальных выплат управления социальной защиты населения похитил из бюджета 17 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчина назначал сотрудникам единовременные выплаты и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, а документы заверял цифровой подписью. С октября 2014 по октябрь 2018 он назначал эти выплаты себе и еще одной сотруднице, которая ничего не знала. В итоге все деньги перечислялись на его счет. Таким образом он похитил 17 миллионов рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере").

Глазовский районный суд признал его виновным и назначил 4,5 года исправительной колонии общего режима. Чтобы возместить нанесенный ущерб, имущество мужчины арестовали. С занимаемой должности его уволили.