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28.01.2020 09:07
Проект: В регионах

При поддержке СУЭК-Кузбасс Хор Турецкого начал марафон "Песни Победы"

В Кузбассе при поддержке правительства Кемеровской области и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК-Кузбасс) в рамках Всероссийского марафона "Песен Победы" проходят выступления легендарного Хора Турецкого и арт-группы "Сопрано".
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Первый концерт состоялся 26 января в Кемерово. Перед концертом уже по традиции артисты возложили цветы к Мемориалу Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне. Такой шаг символичен вдвойне, так как именно в годы войны Кемеровская область, мужественно обеспечивающая страну углем и металлом, получила самостоятельный статус.

- Мы знаем, что Кузбасс внес большой вклад в общее дело Великой Победы, - говорит Михаил Турецкий. - В самые тяжелые для страны годы это была и всесоюзная кузница, и всесоюзная кочегарка. Многие кузбассовцы совершили подвиги на фронтах. И память об этом должна сохраняться в поколениях, в том числе через ставшими уже действительно народными песни.

На концерте в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва присутствовало много людей старшего поколения, и им особенно приятно было услышать песни своей молодости - "Смуглянка", "На побывку едет молодой моряк", "Катюша". Зрители вместе с артистами дружно пели "Хотят ли русские войны" и "Синий платочек". А на исполнении "Дня Победы" на сцену вышел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и вместе с хором и всем залом спел одну из самых знаковых песен о Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

- Я искренне рад, что именно Кузбасс в числе первых в стране стал участником марафона "Песни Победы", - сказал Сергей Цивилев. - Эти песни любили наши деды, наши отцы, их знаем мы, наши дети и внуки. "День Победы", "Три танкиста", "Темная ночь" и другие трогают душу разных людей, объединяют народы, заставляют задумываться о вечных темах: любви, преданности, героизме, смелости, патриотизме. Искренне надеюсь, что эти песни будут жить вечно, передаваясь из поколения в поколение.

На региональном телеканале "Кузбасс 1" была организована прямая трансляция концерта, и присоединиться к акции смогли многие жители региона.

27 января концерт "Песни Победы" состоится во Дворец культуры и искусства города Ленинска-Кузнецкого. Перед его началом артисты посетят Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника, побывают на шахте имени С. М. Кирова и проведут мастер-класс для юных вокалистов города, где тоже прозвучат песни военных лет.

- Для нас очень значимо, чтобы марафон "Песни Победы" прошел через Кузбасс, - говорит заместитель генерального директора - директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Сергей Григорьев. - Это действительно героический регион, дававший стране и шахтерские дивизии, и миллионы тонн угля, внесший большой вклад в Победу. К сожалению, тех, кто воевал и трудился в тылу в годы Великой Отечественной войны, становится все меньше. Поэтому важно, в том числе через "Песни Победы, хранить память о той войне и ее героях. Проект Хора Турецкого как раз несет в себе такое замечательное объединяющее начало.

Пресс-релиз предоставлен компанией АО "СУЭК-Кузбасс"

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