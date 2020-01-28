В Ингушетии задержан 28-летний мужчина, представлявшийся пенсионером МВД

В Ингушетии сотрудниками полиции из Назрани задержан 28-летний житель села Экажево, который самостоятельно произвел себя в пенсионеры МВД. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, инспекторами ГИБДД был остановлен для проверки автомобиль Mercedes-Benz E-200. Вместо водительских прав шофер предъявил удостоверение пенсионера органов внутренних дел, вызвавшее у полицейских сомнение в подлинности.

В результате проверки выяснилось, что поддельными были не только документы, но и государственные регистрационные знаки на машине.

В результате возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до шести месяцев.