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28.01.2020 19:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде госпитализировали трех вернувшихся из Китая туристов

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининграде госпитализировали трех жителей региона, которые недавно посещали Китай в качестве туристов. Они обратились за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
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Результаты исследований показали: калининградцы больны гриппами A и B. Больных коронавирусной инфекцией специалисты не зарегистрировали.

Санитарные врачи продолжают проводить в регионе комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в связи с неблагополучной ситуацией, сложившейся с новым коронавирусом в КНР. В пунктах пропуска через границу используется стационарное и переносное тепловизионное оборудование. В январе санитарно-карантинный контроль прошли 49,5 тысячи пассажиров.

Разработан алгоритм действий медицинского персонала. В том числе речь идет об изоляции граждан с подозрением на коронавирус. Прошли необходимые учебно-практические мероприятия.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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