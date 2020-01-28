В Калининграде госпитализировали трех вернувшихся из Китая туристов

В Калининграде госпитализировали трех жителей региона, которые недавно посещали Китай в качестве туристов. Они обратились за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

Результаты исследований показали: калининградцы больны гриппами A и B. Больных коронавирусной инфекцией специалисты не зарегистрировали.

Санитарные врачи продолжают проводить в регионе комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в связи с неблагополучной ситуацией, сложившейся с новым коронавирусом в КНР. В пунктах пропуска через границу используется стационарное и переносное тепловизионное оборудование. В январе санитарно-карантинный контроль прошли 49,5 тысячи пассажиров.

Разработан алгоритм действий медицинского персонала. В том числе речь идет об изоляции граждан с подозрением на коронавирус. Прошли необходимые учебно-практические мероприятия.