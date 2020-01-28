На Кубани руководителей банков обвинили в хищении 2 млрд рублей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителей структурных подразделений двух банков, которые обвиняются в хищении более 2 миллиардов рублей. По информации пресс-службы ведомства, обвинительное заключение по этому делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет утвердил заместитель прокурора Кубани.

Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных сразу по целой серии статей УК РФ: руководство входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участие нем, незаконное создание юридического лица, покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере, совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступленным путем, предоставление заведомо недостоверных сведений, внесенных в отчетность кредитной организации о сделках, и предоставление таких сведений в ЦБ РФ.

Как сообщается в информации, опубликованной во вторник вечером на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, по версии следствия (его вели сотрудники СУ СКР по краю), "указанные лица с целью хищения денежных средств создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках - ООО "Трастовый Республиканский Банк" и ПАО "Геленджик Банк".

После чего, "в период с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг со счетов указанных банков они похитили свыше 2 миллиардов рублей".

В надзорном ведомстве также добавили, что для "придания правомерности владению похищенных 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также путем составления фиктивных договоров незаконно перевели похищенные свыше 5,8 миллионов долларов США на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве".

В зависимости от роли и участия в преступном сообществе обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. В ходе предварительного следствия на их имущество, а также на счета и недвижимое имущество организации наложены аресты.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд города Москвы.