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28.01.2020 20:35
Рубрика: Власть

"Адмирал Эссен" на хвосте у "Флориды"

Что делает наш флот в Средиземном море
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 18(8072)
Наш флот провел очередную ротацию кораблей в Средиземном море. Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" пополнил нашу средиземноморскую эскадру. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в Средиземном море два месяца выполнял задачи по плану дальнего похода, а сейчас он на переходе в Атлантику.
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во главе отряда кораблей и судов Северного флота проходит турецкий Босфор. Фото: Reuters Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во главе отряда кораблей и судов Северного флота проходит турецкий Босфор. Фото: Reuters
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во главе отряда кораблей и судов Северного флота проходит турецкий Босфор. Фото: Reuters

Крейсер - это исполин длиной 186 метров. Высота - 42,5 метра, это как 17-этажный дом. Но и тральщик очень интересен. Да, размеры и вооружение воображение обывателя не поразят. Но у него другие изюминки: наш первый корабль, изготовленный из монолитного стеклопластика методом вакуумной инфузии. Носитель телеуправляемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров. А еще "Иван Антонов" - самый современный корабль в эскадре. Андреевский флаг на нем подняли 26 января 2019 года.

Вообще, в нашей средиземноморской эскадре много кораблей нового поколения. "Адмирал Эссен" проекта 11356 в строю с 2016 года. В Средиземном море он с декабря. Недавно корабль попал на новостные ленты: экипаж отрабатывал отражение крылатых ракет условного противника. Разведка НАТО гипертрофированно ревностно за ними следила. Впрочем, сейчас в этом регионе все гипертрофированно. Начинаются учения НАТО: беспрецедентные по масштабу. Из США морем и по воздуху перебросят целые дивизии. Ничего подобного не было уже четверть века.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Трудности перевода

На зарубежных сайтах старательно выкладывают фото кораблей и судов, которые причисляют к российской "Средиземноморской эскадре": авианосец и тяжелые крейсера, фрегаты, субмарины, тральщики, десантные корабли. Если собрать все воедино, то получится, что Россия держит здесь огромный флот.

На самом деле в нашей Средиземноморской эскадре 10-11 вымпелов.

Для людей, далеких от моря, нужно пояснить, что Средиземноморская эскадра - это термин, которым пользуются журналисты. Для моряков это Постоянное оперативное соединение ВМФ России в дальней морской зоне. Создано в 2013 году. Каждый корабль входит в состав какого-то определенного флота: Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского. В Средиземном море они несут службу по несколько месяцев, потом на смену приходят другие. База эскадры - сирийский Тартус. В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение на 49 лет о размещении в Тартусе нашего пункта материально-технического обеспечения. Мы углубим фарватер, расширим судоремонтные возможности. Что увеличат потенциал Тартуса не только в военном плане, но и в качестве торгового порта. Война - она на время, а торговля - это навсегда.

Как попасть во "Флориду"

В советское время в Средиземном море действовала 5-я эскадра ВМФ. Все годы у нее был постоянный "заклятый друг": 6-й оперативный флот ВМС США.

Что наши там делали? Вскрывали районы патрулирования атомных ракетных субмарин НАТО, сопровождали американские авианосцы: в случае войны с них не должны были взлетать самолеты. Как не допустить? А любой ценой.

США в Средиземном море держали две авианосные группы. На каждый авианосец было нацелено не менее до 30 советских противокорабельных ракет (25% - с ядерной боеголовкой). Готовность к пуску - 2 минуты.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Игорь Елков

Наша 5-я эскадра - до 80 вымпелов: до 40 из которых были боевыми кораблями плюс 12-15 атомных и дизельных субмарин. Служба была тяжелой: у нас не было полноценных баз в Средиземном. Одно время стояли в египетских Порт-Саиде и Александрии. Но отношения с египтянами испортились... Заходили на ремонт в порты Греции, Югославии и Туниса, еще тогда использовали сирийский Тартус.

6-й флот США - 40 боевых кораблей, шесть атомных подводных лодок. Баз у них - завались.

Во время арабо-израильских войн усиливали силы: с каждой стороны по сотне вымпелов.

...Недавно разоткровенничался командир современной атомной подводной лодки Florida Сет Бертон: сообщил, что у него из восьми торпед минимум одна постоянно в торпедном аппарате. Миссия "Флориды" - наблюдение за действиями российских военных в Восточном Средиземноморье: "Русские очень активны, и мы активны с ними".

Как-то европейские СМИ подхватили новость: русский фрегат "Адмирал Эссен" сел на хвост "Флориде" и долго гонял ее по Восточному Средиземноморью...

А что поделаешь, работа такая.

Эскадра молодости нашей

5-я эскадра ВМФ СССР просуществовала 25 лет: создана в 1967 году, расформирована в 1992-м. Можно считать нынешнею эскадру ее наследницей? Да. Но лучше копнуть глубже.

Этим летом мы будем отмечать 250-летний юбилей Чесменского сражения. 24-26 июня 1770 года в Эгейском море сошлись Русская эскадра и турецкий флот. Наши -корабли с Балтики, которые императрица Екатерина II отправила в Восточное Средиземноморье.

До этого в Средиземное море русские эскадры не заходили. И первый же поход завершился сокрушительным разгромом врага. Который имел в два раза больше линкоров. В честь победы отчеканили медаль с изображением горящего вражеского флота. И с лаконичной надписью: "Был".

Согласитесь, а ведь неплохое начало истории.

Конкретно

Наши в Средиземном

Осенью будем отмечать 100-летие исхода Белой армии из Крыма: на 124 кораблях эвакуировались 150 тысяч солдат генерала Врангеля и гражданские, не принявшие большевизм. Эта эскадра Российского Императорского флота пережила империю. Базировалась в Бизерте (Тунис). Расформирована 30 октября 1924 года.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Из приказа № 0195 адмирала Горшкова от 14 июля 1967 года: "С сего числа считать сформированной для несения боевой службы в Средиземном море 5-ю Средиземноморскую эскадру кораблей Военно-морского флота СССР". 14 июля отмечается на флотах как день рождения 5-й эскадры.

В 1968 году американское правительство разрешило кораблям 6-го флота в Средиземном море уничтожать советские подводные лодки, обнаруженные и не всплывшие в радиусе 100 миль от кораблей США.

В 1968 году в Александрию (Египет) вошла атомная подводная лодка К-181. Это был первый заход советской атомной подводной лодки в иностранный порт.

В 5-й Средиземноморской эскадре ВМФ СССР продолжительность боевой службы составила: атомных субмарин - до 3 месяцев, дизельных - от 6 до 12 месяцев, надводных кораблей - от 6 до 8 месяцев.

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