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28.01.2020 13:12
Рубрика: Спорт

Сергей Вязович доволен командным результатом на "Дакаре"

Текст: Юрий Сизов

Лидер "Красных зубров" Сергей Вязович, который возглавлял тройку белорусских пилотов "МАЗ-СПОРТавто" на январском ралли-рейде "Дакар-2020" в Саудовской Аравии, признал его итоги для команды хорошими. Свою профессиональную оценку состязаниям, которые завершились триумфом российских коллег из Набережных Челнов Андрея Каргинова и Антона Шибалова, ветеран международных гонок дал 28 января в пресс-центре БЕЛТА.

В частности, лидер команды, который занял третью ступень пьедестала в классификации грузовиков, комментируя климат и условия состязаний, остался доволен тем, что значительно улучшил, по сравнению с предыдущими "Дакарами", свои результаты его коллега Алексей Вишневский.

Ранее экипаж Сергея Вязовича уже становился призером "Дакара". Два года назад спортсмены привезли серебро престижного ралли-рейда. В том же году МАЗ пришел первым на Turkmen Desert Race, а в прошлом году стал чемпионом Morocco Desert Challenge.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Гонка в аравийской пустыне, напомнил Вязович, "была насыщена различными спецучастками. Начинали скоростными и каменистыми отрезками, а потом перешли к бездорожью и дюнам. Все грузовики МАЗа финишировали, заняв достойные места в итоговом протоколе. Это хороший результат для белорусской команды".

У команды, рассказал ее лидер, было много ожиданий по климатическим условиям. Но все было достаточно комфортно: "ночью температура составляла где-то 5 градусов тепла, днем было до 30 градусов ", - поведал пилот.

И на самом деле, как уже сообщал "СОЮЗ", почти две недели покорители песчаных карьеров Саудовской Аравии, где летняя температура, как правило, приближается к 70 градусам по Цельсию, столкнулись не с избытком жары, а вечерней прохладой, порой утепляясь в шерстяные кардиганы. Местная печать даже сообщала, что в середине гоночного маршрута на северо-западе королевства прошел снегопад, и барханы, как по команде, затейливо сменили свое покрывало, превратившись в пушистые белые сугробы. Но сезонные трансформации, подтвердили свидетели гонок, не отразились на сплоченной бригаде из Союзного государства, которая уже в семнадцатый раз привезла в Россию высшие награды "Дакара".

Кстати, следует признать, что и экипаж "Красных зубров", который хоть и отстал от российского пилота, оказался единственным, кто смог поддержать высокий темп камазовского героя "Дакара" Андрея Каргинова. И это при том, что буквально за несколько дней до финиша, белорусский пилот перенес самый опасный момент со старта аравийского ралли. "Наехали на две волны, подвеска неудачно сработала: машина практически вертикально встала на переднюю ось. Передними кронштейнами ударились о камни, сломав две рессоры. Слава богу, не перевернулись, но до кульбита через голову оставалось пару градусов", - прокомментировал тогда ситуацию Вязович.

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