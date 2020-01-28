Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Главы государств обговорили ситуацию на Ближнем Востоке.

В частности, президенты затронули тему приостановки вооруженных действий в Ливии и необходимость остановить насилие в Сирии, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир в Twitter. По его словам, американский лидер также подчеркнул важность урегулирования спора Турции с Грецией.

В конце минувшего года Трамп обещал Анкаре серьезные последствия за атаки на курдов в Сирии, заявляя, что это будет "шире, чем только санкции". В частности, президент США обещал разрушить турецкую экономику. Он также посылал турецкому коллеге письма с угрозами.