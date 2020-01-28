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28.01.2020,  
15:28
Текст:  Алексей Моисеев

Убийцы танков: РПГ-32 замечены у спецназа ВМС Египта

Ручные противотанковые гранатометы РПГ-32 замечены у спецназа военно-морских сил Египта. Фотографии этого новейшего противотанкового оружия были размещены в Twitter.

Известно, что данные средства уничтожения бронетехники были разработаны российскими конструкторами, и в настоящее время лицензионное производство налажено на одном из оборонных предприятий в Иордании.

При собственной массе пусковой установки в 3 кг "тридцать второй" может применять два типа гранат: калибром 72,5 мм и 105 мм. В первом случае вес РПГ составляет 6 кг, во втором - 10 кг.

Первая является термобарической, второй же боеприпас способен пробивать 650 мм броневой стали, находящейся за динамической защитой.

Точность применения обеспечивается специальными прицелами: дневным и ночным.

Фото: AlfvanBeem / wikimedia.org
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Такая мультикалиберность позволяет применять данное оружие как против различных укреплений, живой силы, так и для борьбы с основными боевыми танками, в том числе с самыми современными.

Начальная скорость полета гранаты составляет 140 метров в секунду. Прямая дальность стрельбы - 160 метров, а прицельная достигает 700 метров.

Необходимо отметить, что вооруженные силы Египта до сих пор используют модификации советского гранатомета РПГ-7, производство которых организовано непосредственно в стране.

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Фото: YouTube
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