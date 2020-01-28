В Государственной публичной исторической библиотеке России открылась экспозиция, посвященная Нюрнбергскому процессу.

Здесь, в Старосадском переулке, представлены книги и печатные издания разных лет, фотографии и документы об основных событиях "суда народов". Проект был подготовлен специалистами Фонда Александра Печерского. Именно Печерский организовал легендарный побег заключенных из нацистского лагеря смерти Собибор.

Как известно, Нюрнбергский процесс начался в ноябре 1945 года и продолжался почти год. В судейскую коллегию вошли четыре судьи - от СССР, Великобритании, США и Франции. Обвинение также представляли четыре прокурора - по одному от каждой из стран-участниц антигитлеровской коалиции.

На скамье подсудимых находилось 22 человека, еще одного - Мартина Бормана (он к тому времени покончил с собой, но в его смерти были сомнения) - судили заочно. Были заслушаны десятки свидетелей, рассмотрены сотни документов. По итогам процесса 12 преступников приговорили к смертной казни, еще семерых - к различным срокам тюремного заключения. Трое подсудимых, вопреки мнению СССР, были оправданы.

Нюрнбергский процесс стал новой страницей в международном праве, сыграв главную роль в послевоенном мироустройстве, а его итоги способствовали формированию единого для всего мира представления о нацизме и Второй мировой войне.

Среди экспонатов - книги на разных языках, посвященные Гаагским мирным конференциям, которые проходили на стыке XIX и XX веков. Инициированы они были российским императором Николаем II. И идея о проведении международного трибунала над нацистами исходила именно от руководства СССР. Союз настаивал на Гаагском судебном процессе, основы которого были заложены во многом благодаря русскому царю.

При этом представители демократического Запада изначально придерживались позиции, чтобы без суда и следствия расстрелять нацистских преступников. Однако советские следователи настояли на суде по нормам международного права.

Помимо советских, английских, французских газет и журналов 1945-1946 годов, посвященных Нюрнбергскому процессу, в экспозиции есть и четыре книги с документами, в которых сделана попытка классифицировать преступления нацистов на территории СССР. Это ноты о советских военнопленных; о чудовищных злодеяниях, которые творили немцы по отношению к мирному населению СССР; об угоне советских людей в рабство в Германию; о разрушениях на советской земле.

Важная - особенно в нынешнее время - выставка продлится до 18 февраля. Планируется, что после этого она побывает в других российских городах.