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28.01.2020 09:22
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как уберечь свои данные от мошенников

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества рассказали, как уберечь от интернет-мошенников свои данные и не лишиться денег.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вот пять основных правил:

Первое - настороженно относиться к информации в интернете и перепроверять ее, ведь там поле для заработка для многих мошенников.

Второе - не вводить свои персональные данные, если сайт, который их запрашивает, сомнителен и вы в нем не уверены.

Третье - никогда не переводить деньги кому-либо и куда-либо ради получения приза, компенсации, каких-то выплат. Если вас просят это сделать - перед вами с вероятностью 99 процентов мошенники.

Четвертое - проверять дату регистрации домена. Это можно сделать при помощи Whois-сервисов. Если его зарегистрировали недавно (например, 2 недели назад), стоит хорошенько подумать, прежде чем вводить туда свои платежные данные.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Пятое - проверить, использует ли сайт протокол "https" и есть ли у него действующий сертификат безопасности (показатель - буквы "https" и изображение "замочка" в адресной строке). Если нет - вводить свои персональные данные нельзя.

В Роскачестве приводят пример мошеннического ролика на Youtube, набравшего более 1,5 миллиона просмотров. Он рассказывает о том, как якобы получить компенсацию за утечку личной информации от Фонда защиты персональных данных, который создан по решению Торговой комиссии США. На самом деле такого фонда, как и комиссии не существует. Однако вам предложат заполнить форму для получения компенсации, попросят заплатить 10 долларов, да еще и ваши потребуют персональные данные, включая номер банковской карты и CVC- код. Если вы проделаете все предложенные процедуры, то лишитесь не только 10 долларов, но и всех денег на карте. И это несмотря на то, что многочисленные комментарии к ролику восторженно сообщают о получения компенсации. Стоит помнить, что подобные отзывы "липовые".

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